Во Владимирской области пройдет региональный «Кубок защитников Отечества»

«Кубок защитников Отечества — Владимирская Русь — 2025» пройдет 2−4 октября в Коврове по государственной программе «Спорт России». Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Владимирской области.
Соревнование впервые пройдет в этом регионе. Открытие запланировано на 3 октября на площадке спортивного комплекса «Молодежный». Участники будут соревноваться в пулевой стрельбе, настольном теннисе, пауэрлифтинге, спортивном метании ножа, плавании, дартсе и командных соревнованиях по волейболу сидя.
В Ковров в общей сложности приедут более 130 спортсменов из 14 регионов: Владимирской, Липецкой, Архангельской, Псковской и других областей. Владимирскую область на турнире представят сразу две команды ветеранов и участников специальной военной операции — всего 24 спортсмена.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.