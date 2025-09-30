230 жителей Ростовской области старше 100 лет получают повышенную пенсию

Более 128 тысяч жителей Ростовской области старше 80 лет получают повышенную страховую пенсию по старости. 230 пенсионеров переступили вековой рубеж, сообщают в донском отделении СФР.
Фиксированную выплату в составе пенсии автоматически удваивают, когда человеку исполняется 80 лет. С 2025 года надбавка увеличивается на 8,9 тысячи рублей и достигает 17 815,4 рубля. Пенсионер начинает получать деньги в новом размере уже в месяце, следующем за его юбилеем.
Важно знать, что надбавка положена только тем, кто получает страховую пенсию по старости. На пенсионеров по инвалидности или по случаю потери кормильца это правило не распространяется. Инвалидам I группы после 80 лет фиксированную выплату не удваивают, поскольку они уже получают такую же выплату.
Также с 1 января 2025 года жителям Дона старше 80 лет автоматически назначают ежемесячную надбавку, которая заменила компенсационную выплату по уходу за гражданами с инвалидностью I группы и пожилыми. Ее размер в 2025 году равен 1 314 рублям. Эта сумма входит в фиксированную выплату и ежегодно индексируется.
