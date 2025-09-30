230 жителей Ростовской области старше 100 лет получают повышенную пенсию

Важно знать, что надбавка положена только тем, кто получает страховую пенсию по старости. На пенсионеров по инвалидности или по случаю потери кормильца это правило не распространяется. Инвалидам I группы после 80 лет фиксированную выплату не удваивают, поскольку они уже получают такую же выплату.