В Самаре состоялся Всероссийский съезд детских кардиохирургов

Основной темой стали диагностика и лечение врожденных пороков сердца.

Всероссийский съезд детских кардиохирургов состоялся в Самаре с 11 по 13 сентября. Укрепление здоровья семьи и детей — одна из целей национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве здравоохранения Самарской области.

Программа мероприятия включала 13 лекций и около 100 докладов. Основной темой съезда стали диагностика и лечение врожденных пороков сердца. Кроме того, эксперты обсудили темы операций, имплантации и инфекций после хирургического вмешательства, в том числе специалисты смогли обменяться опытом и разобрать реальные случаи. На съезде также выбрали президента межрегиональной общественной организации детских кардиохирургов «Общество специалистов по врожденным порокам сердца», им стал главный внештатный детский специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России в Приволжском федеральном округе Антон Авраменко.

Главный внештатный детский специалист — сердечно-сосудистый хирург Министерства здравоохранения России Алексей Ким отметил, что Самарская область является одним из лидеров развития детской кардиохирургии. Уточняется, что в год в регионе оперируют 190−210 пациентов, в том числе новорожденных.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.