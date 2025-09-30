В Самаре состоялся Всероссийский съезд детских кардиохирургов

Программа мероприятия включала 13 лекций и около 100 докладов. Основной темой съезда стали диагностика и лечение врожденных пороков сердца. Кроме того, эксперты обсудили темы операций, имплантации и инфекций после хирургического вмешательства, в том числе специалисты смогли обменяться опытом и разобрать реальные случаи. На съезде также выбрали президента межрегиональной общественной организации детских кардиохирургов «Общество специалистов по врожденным порокам сердца», им стал главный внештатный детский специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России в Приволжском федеральном округе Антон Авраменко.