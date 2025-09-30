Река Бык в Кишиневе стала синей: Что происходит

Река Бык в Кишинёве приобрела необычный синий цвет.
Снимки интернет-пользователей, предположительно были сделаны на Албишоаре.
Представители Apă-Canal заявляют, что пока точная причина явления неизвестна. Команды осмотрели территорию реки, чтобы выявить источник загрязнения, и проверили имеющиеся канализационные сети.
По данным предприятия, засоров или сбросов сточных вод в русло реки обнаружено не было.
Расследование продолжается, а результаты будут опубликованы сразу после их появления.
