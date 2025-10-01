Космические технологии против бензопилы: спасёт ли космический мониторинг зелёные насаждения Узбекистана от вырубки?

Спутник не видит сути проблемы. Космический мониторинг отлично зафиксирует, что на каком-то участке деревья исчезли. Но он не покажет, что именно произошло: массовая вырубка, «пересадка» деревьев (а по факту — всё та же вырубка), сухостой или законная санитарная очистка. Например, сейчас в стране процветает схема: официально дерево не рубят, а пересаживают. По факту — деревья погибают, а освобождённая территория застраивается. Разобраться в нюансах всё равно придётся на земле — а значит, человеческий фактор, возможная коррупция и «договорённости» никуда не денутся.