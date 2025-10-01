Космические технологии против бензопилы: спасёт ли космический мониторинг зелёные насаждения Узбекистана от вырубки?

Идея проста: спутники фиксируют на снимках состояние зеленых насаждений, сопоставляют с архивными кадрами и выявляют участки, где пропали деревья или изменился рельеф. После этого эти данные должны передаваться местным властям для принятия мер: выявления нарушителей, привлечения к ответственности и восстановления утраченных насаждений.
Но на практике эта система вряд ли приведёт к реальному изменению ситуации с вырубкой деревьев. И вот почему.
Спутник не видит сути проблемы. Космический мониторинг отлично зафиксирует, что на каком-то участке деревья исчезли. Но он не покажет, что именно произошло: массовая вырубка, «пересадка» деревьев (а по факту — всё та же вырубка), сухостой или законная санитарная очистка. Например, сейчас в стране процветает схема: официально дерево не рубят, а пересаживают. По факту — деревья погибают, а освобождённая территория застраивается. Разобраться в нюансах всё равно придётся на земле — а значит, человеческий фактор, возможная коррупция и «договорённости» никуда не денутся.
Ну и не стоит забывать, что космический мониторинг хорошо работает для масштабных вырубок, когда исчезают целые гектары зеленых насаждений. А у нас основная борьба идёт за каждое городское дерево — у школы, во дворе, на аллее. Спутник не покажет, что из двора исчезла одна чинара, не зафиксирует «обрезку под пальму» или свежую «пересадку», которая, по сути, тоже рубка.
Космический мониторинг — это замечательный инструмент, который действительно может фиксировать потери зелёных зон. Но без остальных частей механизма — прозрачного расследования, наказания виновных, восстановления вырубленных деревьев и реального общественного контроля — он превратится просто в констатацию факта.
Основная проблема такой системы — она никак не влияет на саму мотивацию и поведение чиновников и застройщиков. Да, можно зафиксировать незаконную вырубку из космоса, только вот расследования, наказания, реального восстановления зелёных зон это не обеспечит. По сути, космический мониторинг — это красивый и дорогой инструмент для отчёта, что «мы видим, что происходит», но не для того, чтобы защитить деревья.
Пока в Узбекистане по-прежнему обрезают деревья под «пальмы», пока застройщики находят лазейки для уничтожения деревьев, а чиновники под видом «пересадки» легализуют рубку — никакие космические технологии ситуацию не изменят. Настоящий контроль — это неотвратимость наказания. Может быть, пора перестать смотреть на небо и наконец-то спуститься на землю? Иначе спутник увидит только то, что видим и мы: каждый год в наших городах становится всё меньше настоящей тени.