В Москве сотрудник банка убил начальницу ножом, его задержали

В одном из московских банков произошло убийство прямо посреди рабочего дня: сотрудник, уставший от упреков со стороны руководства, схватился за нож и ударил им свою начальницу. Женщина не выжила. На место происшествия через какое-то время примчался муж погибшей, он взял с собой пистолет и хотел отомстить убийце, но силовики не дали ему совершить самосуд. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.