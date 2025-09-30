Власти Башкирии намерены усилить контроль за продажей энергетиков детям

На заседании правительства Башкирии обсудили реализацию нового закона, запрещающего продажу безалкогольных тонизирующих напитков на территориях социальных учреждений. Закон, принятый 3 июня 2025 года, вступил в силу с 1 сентября.
Как поделился премьер-министр региона Андрей Назаров, республика уже имела опыт регулирования этой сферы — с 2020 года действовал закон, ограничивающий оборот энергетиков для несовершеннолетних. Однако, учитывая общероссийские тенденции, когда продажи энергетических напитков с 2020 по 2024 год выросли более чем в два раза, стало очевидно, что простых запретов недостаточно.
Министр торговли и услуг Башкирии Азат Аскаров уточнил, что новый закон запрещает продажу тонизирующих напитков в зданиях, используемых для осуществления образовательной, медицинской, культурной деятельности, а также в сфере физической культуры и спорта. По его словам, закон напрямую затронет объекты торговли, расположенные на территориях более 13 тысяч спортивных сооружений, около 133 медицинских организаций, примерно 2259 школьных и дошкольных организаций и более 3,5 тысяч учреждений культуры.
Ключевым отличием нового закона стало четкое законодательное закрепление контрольно-надзорных полномочий за Министерством торговли и услуг Башкирии. Для практической реализации контроля разработан проект постановления республиканского правительства, предусматривающий проведение контрольных мероприятий на основе риск-ориентированной модели. В текущем году планируется провести около 50 контрольных мероприятий.
Параллельно в Кодекс Башкирии об административных правонарушениях вносятся изменения, устанавливающие ответственность за нарушение региональных запретов. Андрей Назаров поручил обеспечить информирование предприятий о введенных ограничениях.
