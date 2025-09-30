Власти Башкирии намерены усилить контроль за продажей энергетиков детям

Министр торговли и услуг Башкирии Азат Аскаров уточнил, что новый закон запрещает продажу тонизирующих напитков в зданиях, используемых для осуществления образовательной, медицинской, культурной деятельности, а также в сфере физической культуры и спорта. По его словам, закон напрямую затронет объекты торговли, расположенные на территориях более 13 тысяч спортивных сооружений, около 133 медицинских организаций, примерно 2259 школьных и дошкольных организаций и более 3,5 тысяч учреждений культуры.