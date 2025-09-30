В Твери пройдет XIV конференция по онкологии «Розовая лента»

Межрегиональная научно-практическая конференция «Розовая лента» состоится 10 октября в Твери на базе Центра специализированных видов медицинской помощи имени В. П. Аваева по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в аппарате правительства региона.
С докладами выступят онкологи, акушеры-гинекологи, специалисты лучевой диагностики, хирурги и организаторы здравоохранения. На мероприятии эксперты смогут обменяться опытом и представить практики, которые могут быть внедрены в повседневную работу врачей для оказания качественной и своевременной помощи пациентам онкологического профиля.
Также на конференции обсудят вирусы, раннюю диагностику заболеваний репродуктивных органов и многие проблемные темы, связанные с появлением и лечением злокачественных новообразований у женщин. Мероприятие будет проводиться как очно, так и онлайн. Узнать о нем подробнее и зарегистрироваться можно по ссылке.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.