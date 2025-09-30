Вытегорская больница в Вологодской области получила компьютерный томограф

Системой рентгеновской компьютерной томографии (КТ) по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» оснастили Вытегорскую центральную районную больницу в Вологодской области. Об этом сообщили в администрации Вытегорского муниципального района.
Новый 32-срезовый компьютерный томограф способен выявлять широкий спектр патологий у пациентов в ускоренном режиме. С его помощью врачи будут обследовать головной мозг и шею, органы грудной клетки, брюшную полость, малый таз, костно-мышечную систему. Кроме того, благодаря встроенным современным вычислительным программным пакетам аппарат генерирует сниженное излучение.
Уточним, сотрудников больницы обучили навыкам работы на новом устройстве. Аппарат введут в эксплуатацию уже в октябре 2025 года.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.