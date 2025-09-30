В Кемерове благоустроили 4 пешеходные зоны

Четыре пешеходные зоны благоустроили в Кемерове по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса.
В частности, в Южном микрорайоне привели в порядок тротуар по обеим сторонам улицы Юрия Двужильного — от Баумана до торгового центра «Привоз». А на стороне, где находится областная Госавтоинспекция, проложили велодорожку. Кроме того, вдоль улицы Веры Волошиной также обустроили тротуар. Там специалисты заменили асфальт, установили бордюрный камень и оборудовали спуски.
Еще одна благоустроенная пешеходная зона протяженностью 1,2 км появилась в этом году вдоль улицы Таврической. Напомним, что в прошлом году там также уложили новый тротуар. Работы провели на участке протяженностью 1,6 км. Теперь вдоль Таврической обустроили единую пешеходную зону с асфальтом и бордюрами.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.