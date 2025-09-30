В Кемерове благоустроили 4 пешеходные зоны

В частности, в Южном микрорайоне привели в порядок тротуар по обеим сторонам улицы Юрия Двужильного — от Баумана до торгового центра «Привоз». А на стороне, где находится областная Госавтоинспекция, проложили велодорожку. Кроме того, вдоль улицы Веры Волошиной также обустроили тротуар. Там специалисты заменили асфальт, установили бордюрный камень и оборудовали спуски.