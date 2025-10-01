В мэрии Калининграда рассказали, кому всё же включили отопление

Всего в городе 9 теплоснабжающих организаций. С первой попытки готовность к зиме подтвердили две — «Калининградтеплосеть» и КЖД. Остальные до 10 октября должны устранить замечания и представить в мэрию откорректированные документы. Это не означает, что предприятия задержатся с подачей тепла.