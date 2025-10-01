В мэрии Калининграда рассказали, кому всё же включили отопление

В Калининграде отопление стали включать в социальных учреждениях: детских садах, школах, больницах. Об этом «Клопс» сообщила глава администрации Елена Дятлова во вторник, 30 сентября.
Из 234 объектов тепло пошло в 35 учреждений, что примерно 15% от общего объёма. Отопление дают по заявкам представителей организаций. «Тепло ли в детском саду — зависит от руководителя», — заявила Дятлова.
Всего в городе 9 теплоснабжающих организаций. С первой попытки готовность к зиме подтвердили две — «Калининградтеплосеть» и КЖД. Остальные до 10 октября должны устранить замечания и представить в мэрию откорректированные документы. Это не означает, что предприятия задержатся с подачей тепла.
В мэрии рассказали, что не планируют включать отопление в жилых домах, несмотря на низкую температуру за окном, так как на следующей неделе ожидается потепление.