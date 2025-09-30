Всероссийский архитектурный фестиваль пройдет в Ростовской области

В 2026 году в Ростовской области проведут всероссийский фестиваль «Архитектурное наследство». Соглашение об этом подписали на расширенном заседании регионального градостроительного совета, сообщает пресс-служба губернатора.
Документ подписали губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь и президент Союза архитекторов России Николай Шумаков.
— В Ростовской области сейчас меняются подходы в градостроительной политике. Наша задача — увязать сохранение исторического наследия и создание комфортной городской среды, — сказал Юрий Слюсарь.
Губернатор подчеркнул важную роль архитекторов в формировании современного облика Ростова-на-Дону и других городов области. Проведение фестиваля «Архитектурное наследие» в 2026 году поможет решить эти задачи.
— Надеемся, что фестиваль будет не просто всероссийского уровня, но и с международным участием, — сказал Николай Шумаков.
Президент Союза архитекторов России отметил, что фестиваль поможет сохранить уникальность отечественной архитектуры. Мероприятие соберет в Ростовской области ведущих специалистов по градостроительству.
Всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие» проводится Союзом архитекторов России с 2018 года. Он объединяет специалистов по сохранению архитектурного наследия со всей страны. Фестиваль является важной частью культурной жизни России.
