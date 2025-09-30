Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Всероссийский архитектурный фестиваль пройдет в Ростовской области

В 2026 году Ростовская область примет всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие».

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году в Ростовской области проведут всероссийский фестиваль «Архитектурное наследство». Соглашение об этом подписали на расширенном заседании регионального градостроительного совета, сообщает пресс-служба губернатора.

Документ подписали губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь и президент Союза архитекторов России Николай Шумаков.

— В Ростовской области сейчас меняются подходы в градостроительной политике. Наша задача — увязать сохранение исторического наследия и создание комфортной городской среды, — сказал Юрий Слюсарь.

Губернатор подчеркнул важную роль архитекторов в формировании современного облика Ростова-на-Дону и других городов области. Проведение фестиваля «Архитектурное наследие» в 2026 году поможет решить эти задачи.

— Надеемся, что фестиваль будет не просто всероссийского уровня, но и с международным участием, — сказал Николай Шумаков.

Президент Союза архитекторов России отметил, что фестиваль поможет сохранить уникальность отечественной архитектуры. Мероприятие соберет в Ростовской области ведущих специалистов по градостроительству.

Всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие» проводится Союзом архитекторов России с 2018 года. Он объединяет специалистов по сохранению архитектурного наследия со всей страны. Фестиваль является важной частью культурной жизни России.

Подпишись на нас в Telegram.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше