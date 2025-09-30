В Лунинецком районе работница незаконно получила дисциплинарное взыскание: разобралась прокуратура

Изучение записки показало, что работница в срок до 15 сентября 2025 года не предоставила документы о планировании работы. Но в ее должностной инструкции подобного требования и не предусмотрено. Других сведений и документов, свидетельствующих о ненадлежащем исполнении заявительницей трудовых обязанностей и халатном отношении к ним, не выявлено.