В Лунинецком районе работница незаконно получила дисциплинарное взыскание: разобралась прокуратура

Женщина обратилась в прокуратуру. Проверка показала, что работницу привлекли к дисциплинарной ответственности за нарушения при ведении документации, а также халатное отношение к своим трудовым обязанностям. Основанием для того послужила докладная записка заместителя директора предприятия.

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По протесту прокурора Лунинецкого района в отношении работницы предприятия отменили незаконно наложенное дисциплинарное взыскание, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Брестской области.

Изучение записки показало, что работница в срок до 15 сентября 2025 года не предоставила документы о планировании работы. Но в ее должностной инструкции подобного требования и не предусмотрено. Других сведений и документов, свидетельствующих о ненадлежащем исполнении заявительницей трудовых обязанностей и халатном отношении к ним, не выявлено.

При таких обстоятельствах приказ директора предприятия по требованию прокурора Лунинецкого района отменен — работница считается не имеющей дисциплинарного взыскания по этому основанию.

Как пояснили в прокуратуре, работник может быть привлечен к дисциплинарной ответственности за противоправное, виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение своих трудовых обязанностей. Дисциплинарное взыскание может быть применено только за конкретный дисциплинарный проступок. -0-