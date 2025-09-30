Ричмонд
«Как жаль, что не случилось чуда ни в спектакле, ни в жизни»: умер выдающийся актер Олег Ханов

Умер заслуженный артист России из Башкирии Олег Ханов.

Источник: Комсомольская правда

В Оренбурге на 75-м году жизни скончался заслуженный артист России и народный артист Башкирии, выдающийся актер Олег Ханов. Об этом сообщила министр культуры республики Амина Шафикова.

— Сегодня перестало биться сердце большого Мастера, надежного Друга и настоящего Человека… Прощайте, Олег Закирович! — написала в своем тг-канале глава Минкульта.

Как рассказали в Оренбургском драмтеатре имени Горького, совсем недавно, на открытии сезона Ханов исполнил роль главного героя в премьерном спектакле «Тайная страсть сеньора Хуана» и собирался ехать на гастроли в Уфу.

— Начал репетиции нового спектакля на малой сцене театра… Но попал в больницу. И вот печальная новость пришла в наш театр. Последней его ролью на оренбургской сцене стал сеньор Хуан — герой, потерявший смысл жизни, но сердце которого зажглось любовью, а с ней преобразилось всё. Как жаль, что не случилось чуда ни в спектакле, ни в жизни! — говорится в заявлении театра.

Прощание с Олегом Хановым состоится 1 октября в Оренбургском драмтеатре. На следующий день панихита пройдет в Башкирском академическом театре драмы имени Гафури.

Олег Ханов родился в Архангельском районе Башкирии 11 августа 1951 года. В 1973 году окончил Уфимский институт искусств. Работал ведущим актёром Башкирского академического драмтеатра, Оренбургского областного театра, театра «Сатирикон», а также руководил Башдрамой и театром города Салавата.

