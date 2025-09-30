«Как жаль, что не случилось чуда ни в спектакле, ни в жизни»: умер выдающийся актер Олег Ханов

— Начал репетиции нового спектакля на малой сцене театра… Но попал в больницу. И вот печальная новость пришла в наш театр. Последней его ролью на оренбургской сцене стал сеньор Хуан — герой, потерявший смысл жизни, но сердце которого зажглось любовью, а с ней преобразилось всё. Как жаль, что не случилось чуда ни в спектакле, ни в жизни! — говорится в заявлении театра.