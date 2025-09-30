Полочанка 57 раз за год привлекалась к ответственности за нарушение ПДД, ее лишили прав на полгода

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Полоцка 57 раз за год привлекалась к ответственности за нарушение ПДД — ее лишили прав на полгода, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Витебской области.
Полочанка лишена права управления транспортными средствами после очередного превышения скорости. Сначала ей дали штраф. Однако прокуратура Витебской области опротестовала постановление начальника ОВД одного из райцентров по делу об административном правонарушении.
По материалам дела, женщина ехала на автомобиле Porsche Cayenne со скоростью 190 км/ч. Это заметили сотрудники ГАИ.
Между тем такое превышение скоростного режима было не первым в течение года. Водитель 57 раз привлекалась к административной ответственности за несоблюдение ПДД, в том числе превышение скорости, два раза освобождалась от административной ответственности с вынесением предупреждения.
Принимая во внимание грубость допущенного нарушения и неоднократность пренебрежения ПДД, прокуратура Витебской области опротестовала постановление ГАИ о наложении на виновное лицо взыскания в виде штрафа.
При повторном рассмотрении дела об административном правонарушении по протесту прокурора принято решение о лишении виновной права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 6 месяцев. Постановление вступило в законную силу. -0-