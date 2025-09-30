Когалымская больница в Югре получила новое ЭКГ-оборудование

Современной ЭКГ-стресс-тест-системой «Эргопойнт» отечественного производства оснастили Когалымскую городскую больницу в Югре при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона.
Аппарат способен выявлять заболевания сердечно-сосудистой системы на ранних стадиях. Во время обследования пациент выполняет физическую нагрузку. Врачи в это время фиксируют показатели и проводят стресс-эхокардиографию.
Система оснащена технологией передачи данных по Bluetooth. Исследования проводятся по назначению врача-кардиолога. При этом пациент должен предварительно подготовиться к процедуре. С помощью новой системы в лечебном учреждении уже провели пять обследований.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.