В селе Плотава Алтайского края открылся фельдшерский пункт

Современный фельдшерский пункт открылся в селе Плотава Алейского района Алтайского края в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве экономического развития региона.
В населенном пункте проживают около 300 человек. Новое здание стало заменой прежнему медпункту, пришедшему в негодность. Медучреждение возведено по технологии модульного строительства и оснащено современным оборудованием.
«Нам удалось создать не просто здание, а светлую, уютную, современную мини-поликлинику. Теперь у врача-терапевта Сергея Васильевича Кучкина и его команды есть все необходимое для оказания качественной медицинской помощи прямо на месте», — отметил главный врач краевой клинической больницы скорой медицинской помощи № 2 Александр Берестенников.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.