Зима будет дорогой: В Молдове выросли цена на уголь и дрова — жители сельской местности рискуют замерзнуть в домах

Стоимость традиционных ресурсов для отопления продолжает расти, что напрямую затрагивает большинство домохозяйств, которые зависят от них.

Источник: Комсомольская правда

Уголь и дрова подорожали в 2025 году.

Стоимость традиционных ресурсов для отопления продолжает расти, что напрямую затрагивает большинство домохозяйств, которые зависят от них.

Согласно объявлениям, в 2025 году цена за тонну угля достигла 5100 леев, по сравнению с 4800 леев в 2024 году.

Что касается дров, тарифы варьируются в зависимости от породы древесины и региона:

Мягкие породы (липа, ива, ольха и т. д.) — 1250 леев за поддон;

Твёрдые породы (дуб, ясень, граб) — 1400 леев за поддон.

Для сравнения, в предыдущем году цены были ниже. Например, в Бельцах один кубометр мягкой древесины стоил 540 леев, а в Калараше — 510 леев. Твёрдая древесина стоила: 1215 леев/м³ в Бельцах, 880 леев/м³ в Калараше, 972 леев/м³ в Кишинёве, пишет bani.md.

Рост цен особенно ощутим в сельской местности, где около 60% домохозяйств используют дрова или уголь для отопления.

