Уголь и дрова подорожали в 2025 году.
Стоимость традиционных ресурсов для отопления продолжает расти, что напрямую затрагивает большинство домохозяйств, которые зависят от них.
Согласно объявлениям, в 2025 году цена за тонну угля достигла 5100 леев, по сравнению с 4800 леев в 2024 году.
Что касается дров, тарифы варьируются в зависимости от породы древесины и региона:
Мягкие породы (липа, ива, ольха и т. д.) — 1250 леев за поддон;
Твёрдые породы (дуб, ясень, граб) — 1400 леев за поддон.
Для сравнения, в предыдущем году цены были ниже. Например, в Бельцах один кубометр мягкой древесины стоил 540 леев, а в Калараше — 510 леев. Твёрдая древесина стоила: 1215 леев/м³ в Бельцах, 880 леев/м³ в Калараше, 972 леев/м³ в Кишинёве, пишет bani.md.
Рост цен особенно ощутим в сельской местности, где около 60% домохозяйств используют дрова или уголь для отопления.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Оппозиция ответственности не боится: Почему ПАС-Санду невыгодно, чтобы кто-то работал на благо страны.
В соцсетях ходят слухи, что оппозиционные силы сами не хотели приходить к власти (далее).
Выборы закончились, можно расходиться: Чтобы победить, ПАС надо было напугать избирателя до дрожи в коленках, до озноба, до холодного пота мифическими российскими солдатами в аэропорту Кишинева и несуществующей угрозой из Приднестровья.
Уже с 29 сентября власть не ноет о военной российской угрозе, о десятках тысяч военных из России, о том, что наш аэропорт под угрозой, а из Приднестровья готовы идти маршем на Одессу (далее).
«Победу PAS обеспечило использование всего административного ресурса»: Прорыв к власти в Молдове партии Санду может обернуться объединением оппозиции, как в парламенте, так и на улице.
Политолог Анатолий Дирун прокомментировал итоги выборов (далее).