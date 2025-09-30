В Старорусском округе Новгородской области отремонтируют более 20 км дорог

Свыше 20 километров региональных трасс отремонтируют в Старорусском округе Новгородской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
Капремонт затронет участки автомобильных дорог Пеньково — Жилой Чернец, Шимск — Старая Русса — Холм, подъезд к деревне Деревково и трассу в деревне Великое Село. Работы будут комплексными. Специалисты не просто заменят асфальт, но и восстановят съезды, укрепят обочины, обновят дорожные знаки и нанесут новую разметку.
Досрочно уже приступили к ремонту одной из самых важных артерий — 16-километрового участка дороги Шимск — Старая Русса — Холм. Этот путь связывает несколько населенных пунктов и имеет особое значение для пассажирского сообщения: по нему ежедневно курсируют рейсовые и школьные автобусы. На сегодня дорожники ведут фрезерование старого покрытия на участке от поселка Новосельского в направлении деревни Теремово.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.