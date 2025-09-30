В Старорусском округе Новгородской области отремонтируют более 20 км дорог

Досрочно уже приступили к ремонту одной из самых важных артерий — 16-километрового участка дороги Шимск — Старая Русса — Холм. Этот путь связывает несколько населенных пунктов и имеет особое значение для пассажирского сообщения: по нему ежедневно курсируют рейсовые и школьные автобусы. На сегодня дорожники ведут фрезерование старого покрытия на участке от поселка Новосельского в направлении деревни Теремово.