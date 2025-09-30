Ричмонд
Беларусь и Саудовская Аравия договорились о сотрудничестве в сфере гражданской авиации

В рамках 42-й сессии Ассамблеи Международной организации гражданской авиации (ИКАО) состоялись консультации авиационных властей двух стран. По итогам переговоров подписан меморандум о взаимопонимании между авиационными властями Беларуси и Королевства Саудовская Аравия.

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Саудовская Аравия договорились о сотрудничестве в сфере гражданской авиации, сообщили БЕЛТА в Минсктрансе.

В рамках 42-й сессии Ассамблеи Международной организации гражданской авиации (ИКАО) состоялись консультации авиационных властей двух стран. По итогам переговоров подписан меморандум о взаимопонимании между авиационными властями Беларуси и Королевства Саудовская Аравия. Подписи под документом поставили заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси Сергей Дубина и президент Главного управления гражданской авиации Саудовской Аравии Абдулазиз бин Абдулла Аль-Дуаилей.

Документ является продолжением договоренностей в области гражданской авиации после вступления в силу подписанного между правительствами Беларуси и Саудовской Аравии соглашения о воздушном сообщении, и станет отправной точкой для развития авиаперевозок между государствами. -0-