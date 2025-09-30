Лукашенко усилил контроль за зарубежными командировками в Беларуси

Президентом Беларуси Александром Лукашенко подписан указ для усиления мер контроля за эффективностью зарубежных командировок белорусских чиновников и госслужащих, сообщила пресс-служба президента.
Так, глава республики подписал указ о служебных командировках за границу (№ 347 от 30 сентября 2025го).
В пресс-службе подчеркнули, что указ поспособствует достижению максимального экономического эффекта от служебных заграничных командировок, в которые направляются работники государственных органов и организаций.
В документе отмечено, что теперь приоритетным заданием для отправляющегося в заграничную командировку руководителя или его зама станет решение стратегически важных экономических задач, определенных президиумом Совмина. В том числе, этот будут вопросы, связанные с наращиванием и диверсификацией экспорта, обеспечением импортозамещения и энергетической безопасности.
Еще усиливается контроль за эффективностью заграничных командировок. В частности, повышена ответственность руководителей, нарушивших требования, принимая решения о командировании. И также указом уточняются порядок направления в командировки и их документальное оформление.
