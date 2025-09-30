Лукашенко усилил контроль за зарубежными командировками в Беларуси

В документе отмечено, что теперь приоритетным заданием для отправляющегося в заграничную командировку руководителя или его зама станет решение стратегически важных экономических задач, определенных президиумом Совмина. В том числе, этот будут вопросы, связанные с наращиванием и диверсификацией экспорта, обеспечением импортозамещения и энергетической безопасности.