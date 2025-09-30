Диетолог Гоуленд предупредил об опасности избытка клетчатки в рационе

При этом в процессе похудения всегда тянет на сладкое, потому что чаще всего люди избегают десертов в рационе из-за высокой калорийности. Однако некоторые сладости не только не вредят фигуре, но и позволяют контролировать аппетит и не срываться на запрещенные продукты. «Вечерняя Москва» выясняла с экспертом, какие десерты можно есть без угрызений совести во время диеты.