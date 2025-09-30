Суд отправил под арест бывшего свердловского вице-губернатора Чемезова

30 сентября экс-чиновнику предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Его отставка и дальнейшее задержание стали продолжением следствия по уголовному делу в отношении руководителя акционерного общества «Облкоммунэнерго» Алексея Боброва, а также его соратницы Татьяны Черных и бывшего директора «ОТСК» Антона Боликова.