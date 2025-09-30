Суд отправил под арест бывшего свердловского вице-губернатора Чемезова

Суд в Екатеринбурге отправил в СИЗО до 15 ноября бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова по делу о мошенничестве. Об этом сообщил ТАСС.
«Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Чемезова меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в постановлении.
Согласно решению суда, бывший чиновник пробудет под стражей до 15 ноября текущего года.
Адвокат Чемезова Мария Кирилова заявила, что защита планирует обжаловать арест.
Как писал сайт KP.RU, накануне стало известно, что силовики задержали бывшего заместителя губернатора Свердловской области Олега Чемезова.
30 сентября экс-чиновнику предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Его отставка и дальнейшее задержание стали продолжением следствия по уголовному делу в отношении руководителя акционерного общества «Облкоммунэнерго» Алексея Боброва, а также его соратницы Татьяны Черных и бывшего директора «ОТСК» Антона Боликова.