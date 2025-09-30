Врач Неронов раскрыл способы распознать смертельно опасную холеру

Холера представляет смертельную опасность из-за экстремально быстрого обезвоживания организма, которое развивается при этом заболевании. Об этом предупредил доктор медицинских наук Владимир Неронов в разговоре с «Лентой.ру».
Специалист объяснил, что в отличие от других кишечных инфекций, холера вызывает обильную водянистую диарею без болевых ощущений, что приводит к потере до литра жидкости в час. Через несколько часов к диарее может присоединиться рвота, что усугубляет состояние больного.
Основными признаками обезвоживания при холере являются сильная жажда, снижение мочеотделения и западание глаз. При тяжелом течении болезни возможны судороги, нарушения сердечного ритма и потеря сознания. Врач подчеркнул, что особую опасность инфекции придает ее высокая заразность и летальность при отсутствии своевременного лечения.
