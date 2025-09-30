В Омской агломерации внедрили интеллектуальную транспортную систему

Работа по внедрению интеллектуальной транспортной системы в Омской городской агломерации завершена. Ее провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Всего с 2023 года в Омской области модернизировали 72 светофорных объекта. А на пересечениях дорог и регулируемых пешеходных переходах теперь установлены современные контроллеры и индуктивные петли. Они помогают отслеживать ситуацию на улицах и корректировать ее при необходимости. Кроме того, на участках дорожной сети разместили 150 детекторов транспорта. Эти устройства предназначены для сбора данных об интенсивности движения потоков машин.
Помимо этого, в городе внедрили координированное управление трафиком по принципу «зеленой волны». Такие режимы теперь действуют на улицах Булатова в направлении моста имени 60 лет Победы и Фрунзе в сторону Фрунзенского моста. Согласованное включение светофорных сигналов позволяет значительно сократить время водителей в пути, минимизировать количество остановок и повысить пропускную способность дорожной сети.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.