В Омской агломерации внедрили интеллектуальную транспортную систему

Всего с 2023 года в Омской области модернизировали 72 светофорных объекта. А на пересечениях дорог и регулируемых пешеходных переходах теперь установлены современные контроллеры и индуктивные петли. Они помогают отслеживать ситуацию на улицах и корректировать ее при необходимости. Кроме того, на участках дорожной сети разместили 150 детекторов транспорта. Эти устройства предназначены для сбора данных об интенсивности движения потоков машин.