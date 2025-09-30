Фестиваль ГТО в Хабаровском крае собрал сильнейшие команды региона

Краевой фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО «Игры ГТО», организованный по госпрограмме «Спорт России», собрал в Хабаровском крае шесть сильнейших команд региона. Награды разного достоинства завоевали спортсмены Хабаровского района, сообщили в местной администрации.
За звание лучших также боролись атлеты из Хабаровска, Амурского, Комсомольского, Солнечного районов и района имени Лазо. Команда Хабаровского района, в которую вошли спортсмены из сел Ильинка, Дружба, Ракитное и Галкино, заняла почетное четвертое место в общекомандном зачете.
Спортсмены отличились и в личном зачете. Золотые медали завоевали Петр и Екатерина Подоплеловы, а также Екатерина Соснина. Серебро досталось Дмитрию Динильченко и Алине Копытко, а бронзу взял Иван Крицкий.
Главной наградой для абсолютных победителей в своих возрастных категориях стала путевка на Всероссийский финал «Игр ГТО». В октябре в Самаре они получат возможность представить Хабаровский край на федеральном уровне.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.