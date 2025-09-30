Киберспортсменка выиграла турнир по Mortal Kombat с младенцем на руках

Беременность американки протекала с осложнениями. Кроме того, перед родами женщина испытывала «сильную» боль, и врачи объяснили, что если бы в тот момент у нее начались активные схватки, матка могла бы разорваться. В связи с этим медики начали роды раньше, сделав кесарево сечение.