Киберспортсменка выиграла турнир по Mortal Kombat с младенцем на руках

Американская киберспортсменка, известная под ником Legi0n, в субботу, 27 сентября, одержала победу в турнире «Juicy Game Night» по файтингу Mortal Kombat XL в штате Флорида спустя пять дней после рождения дочери.
Беременность американки протекала с осложнениями. Кроме того, перед родами женщина испытывала «сильную» боль, и врачи объяснили, что если бы в тот момент у нее начались активные схватки, матка могла бы разорваться. В связи с этим медики начали роды раньше, сделав кесарево сечение.
Спустя пять дней после рождения дочери, которую супруги назвали Серезой, они в «последнюю минуту» взяли ее с собой на местный турнир по файтингам. Несмотря на восстановление после хирургической операции, Legi0n решила принять участие в соревновании.
Держа на руках свою пятидневную дочь, киберспортсменка победила четырех игроков, включая собственного мужа, и оказалась в гранд-финале с игроком под псевдонимом King Kai. Она победила его со счетом 3:2, выиграв 28 долларов и поездку на выставку DreamHack Atlanta, которая пройдет в конце октября.
— Babality! Поздравляем Legi0n с победой в Mortal Kombat XL! — говорится на странице турнира в соцсети X.
