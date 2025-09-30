Евгений Герасимов расскажет о роковом выборе и страсти к игре

"Актуальность Александра Васильевича Сухово-Кобылина кроется в его бескомпромиссной проницательности и честности, — рассказывает aif.ru режиссер Евгений Герасимов. — Он не боится показать суть человеческой природы, даже когда эта суть предстает в своих самых темных, неприглядных проявлениях, страхах или пороках. Мы живем в мире, где каждый второй одержим желанием получить все и сразу, любой ценой, не думая о последствиях. Где нравственность уступает место статусу и чему-то материальному. Поэтому автор говорит о вечных проблемах, которые были и 200 лет назад, и сейчас.