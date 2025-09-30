Евгений Герасимов расскажет о роковом выборе и страсти к игре

Театр сатиры готовит главную премьеру сезона — спектакль «Свадьба Кречинского» по одноименной пьесе Александра Сухово-Кобылина.
Это спектакль-история о роковом выборе, страсти к игре и о том, как далеко готов зайти человек ради спасения своего положения. Народный артист России, художественный руководитель театра Евгений Герасимов выступил режиссером постановки, найдя свежие смыслы в великой классике.
Герасимов обещает актуализировать сюжет таким образом, что зритель задумается о вечных темах — о цене успеха, о компромиссах и о настоящих чувствах. Также режиссер решил изменить финал.
"Актуальность Александра Васильевича Сухово-Кобылина кроется в его бескомпромиссной проницательности и честности, — рассказывает aif.ru режиссер Евгений Герасимов. — Он не боится показать суть человеческой природы, даже когда эта суть предстает в своих самых темных, неприглядных проявлениях, страхах или пороках. Мы живем в мире, где каждый второй одержим желанием получить все и сразу, любой ценой, не думая о последствиях. Где нравственность уступает место статусу и чему-то материальному. Поэтому автор говорит о вечных проблемах, которые были и 200 лет назад, и сейчас.
Когда я впервые обратился к «Свадьбе Кречинского», меня с первых строк захватил сюжет и поразила актуальность, которая прослеживается и в сегодняшнем дне. Я понял, что тема, поднимающаяся в произведении, вечна и не подвластна времени.
Динамика, яркий сюжет и комизм — вот что такое «Свадьба Кречинского». Кречинский — это не просто игрок или авантюрист. Он — живое воплощение нашего вечного стремления к успеху любой ценой, нашей готовности идти на сделки с совестью ради иллюзорных вершин.
В трагизм замысла автора мы вдохнули шанс на спасение, поэтому наш спектакль будет живым благодаря танцевальным номерам, музыки и песням, которые были написаны специально для спектакля.
Автор находился в тюрьме, когда он взялся за эту пьесу. Возможно, физическое заключение и изоляция позволили ему взглянуть на мир со стороны, будто он находится не в центре и круговороте общества, а за пределами. Было время увидеть истинную природу вещей, я думаю, когда ты один на один со своими мыслями, тогда происходит внутренний анализ и скрытые от повседневного взгляда механизмы становятся чем-то вроде озарением. Это произведение родилось не от скуки, а из внутренней необходимости высказаться.
Работая над постановкой, мы стремились не просто пересказать классическую пьесу, а сделать творческое переосмысление. Поэтому немного «отошли» от автора и поменять финал. Спектакль не закончится, где Кречинский окажется перед лицом полного краха. У нас будет счастливый конец. Какой, вы увидите уже совсем скоро".
Как обещают создатели, в этой постановке интрига, острый юмор и драма переплетаются с энергией мюзикла. Спектакль будет насыщен оригинальной музыкой, зрителей ждет множество песен, написанных специально для этой постановки, которые станут ключевыми инструментами раскрытия характеров и эмоций героев.
Также в спектакле будут танцевальные номера, которые, по замыслу постановщиков, придадут действию динамику и помогут передать накал страстей и интриг, окружающих Кречинского.
В спектакле играют Игорь Миркурбанов, Вероника Агапова, Майя Горбань и другие.
Премьера пройдет 30 и 31 октября.