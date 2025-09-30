Эксперт Лехто рассказала об актуальной схеме мошенничества с недвижимостью

Мошеннические схемы с поддельными объявлениями о продаже недвижимости остаются распространенной проблемой на российском рынке жилья. Об этом заявила инвестор, собственник агентства недвижимости Мария Лехто в интервью радио Sputnik.
Эксперт объяснила, что недобросовестные агентства часто размещают на агрегаторах фейковые объявления с заниженными ценами или несуществующими объектами для привлечения клиентов. Особые риски связаны с курортной недвижимостью, где встречаются объекты, построенные без разрешительной документации на землях ИЖС или СНТ.
При покупке жилья в новостройках Лехто рекомендовала тщательно проверять репутацию застройщика и историю его предыдущих проектов. Обязательными условиями безопасной сделки являются регистрация договора долевого участия в Росреестре и использование эскроу-счетов. Специалист также посоветовала обращаться к опытным агентам, имеющим отношения с проверенными застройщиками.
Ранее эксперты заявили о росте предложений в сфере коммерческой недвижимости.