Эксперт Лехто рассказала об актуальной схеме мошенничества с недвижимостью

Эксперт объяснила, что недобросовестные агентства часто размещают на агрегаторах фейковые объявления с заниженными ценами или несуществующими объектами для привлечения клиентов. Особые риски связаны с курортной недвижимостью, где встречаются объекты, построенные без разрешительной документации на землях ИЖС или СНТ.