Эксперт Лехто рассказала об актуальной схеме мошенничества с недвижимостью

Недобросовестные агентства часто размещают на агрегаторах фейковые объявления с заниженными ценами для привлечения клиентов.

Источник: Аргументы и факты

Мошеннические схемы с поддельными объявлениями о продаже недвижимости остаются распространенной проблемой на российском рынке жилья. Об этом заявила инвестор, собственник агентства недвижимости Мария Лехто в интервью радио Sputnik.

Эксперт объяснила, что недобросовестные агентства часто размещают на агрегаторах фейковые объявления с заниженными ценами или несуществующими объектами для привлечения клиентов. Особые риски связаны с курортной недвижимостью, где встречаются объекты, построенные без разрешительной документации на землях ИЖС или СНТ.

При покупке жилья в новостройках Лехто рекомендовала тщательно проверять репутацию застройщика и историю его предыдущих проектов. Обязательными условиями безопасной сделки являются регистрация договора долевого участия в Росреестре и использование эскроу-счетов. Специалист также посоветовала обращаться к опытным агентам, имеющим отношения с проверенными застройщиками.

Ранее эксперты заявили о росте предложений в сфере коммерческой недвижимости.