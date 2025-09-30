В Еловском округе Пермского края откроют библиотеку нового поколения

Центральная районная библиотека в Еловском округе Пермского края в 2026 году станет библиотекой нового поколения. Модернизацию учреждения проведут по нацпроекту «Семья», сообщили в региональном министерстве культуры.
Здание площадью 382,3 кв. м преобразится в инновационное пространство с высокотехнологичными элементами библиотечного обслуживания. Главной целью проекта является создание привлекательного, открытого и активного пространства для чтения, общения, учебы, работы и отдыха.
В обновленной библиотеке разместятся зона регистрации пользователей, зона книжного фонда и периодики, молодежная зона с видеозалом, конференц-зал с творческой зоной, краеведческий кабинет с индивидуальными рабочими местами. Особенностью дизайн-проекта стало создание зоны для подростков и молодежи на подиумном балконе для эффективного использования высоты помещения.
Добавим, что планируется приобретение 1427 новых книг, современной мебели и оборудования. В учреждении появятся интерактивная сенсорная книга, напольный информационный киоск, цифровое пианино, интерактивный пол, VR-шлемы и станция самостоятельной выдачи книг.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.