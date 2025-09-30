Ричмонд
Певицу-иноагента Максакову заочно приговорили к 4,6 года колонии

Суд запретил Марии Максаковой в течение четырех лет администрировать интернет-сайты.

Источник: Аргументы и факты

Пресненский суд Москвы заочно приговорил к 4,6 года колонии певицу Марию Максакову*, ее обвиняли в призывах к деятельности против безопасности России и неисполнении обязанностей иностранного агента, пишет РИА Новости.

«Окончательно назначить наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — огласила решение судья.

Более того, суд запретил Марии Максаковой в течение четырех лет администрировать интернет-сайты. Приговор можно обжаловать в Мосгорсуде.

Сейчас Мария Максакова живет за пределами России, ее объявили в розыск.

Ранее сообщалось, что прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении общественного деятеля Леонида Гозмана**, уголовное дело направили в суд.

* Физическое лицо, признанное в России иностранным агентом.

** Признан в России иностранным агентом, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.