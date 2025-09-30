Expressen: ВМС Швеции поднялись на борт следовавшего из РФ судна «Михаил Дудин»

Представители Военно-морских сил Швеции поднялись на борт грузового судна «Михаил Дудин», который шел из Санкт-Петербурга, и поговорили с его экипажем. Об этом во вторник, 30 сентября, сообщила газета Expressen.
— Российское грузовое судно «Михаил Дудин» стоит на якоре у берегов Блекинге. Представители военно-морских сил побывали на судне и побеседовали с экипажем, — говорится в материале.
По данным журналистов, судно ходит под флагом Панамы и покинуло Санкт-Петербург 23 сентября, направившись в город Дюнкерк, расположенный на севере Франции. В ночь с 27 на 28 сентября корабль встал у берегов Карлскруны. По данным шведских войск, экипаж сообщил о проблемах с двигателем.
Представитель пресс-службы ВМС страны Йимми Адамссон отметил, что судно бесконтрольно двигалось и дрейфовало на север, а затем встало на якорь примерно в том месте, где оно находится сейчас, передает РИА Новости.
