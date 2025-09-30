Expressen: ВМС Швеции поднялись на борт следовавшего из РФ судна «Михаил Дудин»

По данным журналистов, судно ходит под флагом Панамы и покинуло Санкт-Петербург 23 сентября, направившись в город Дюнкерк, расположенный на севере Франции. В ночь с 27 на 28 сентября корабль встал у берегов Карлскруны. По данным шведских войск, экипаж сообщил о проблемах с двигателем.