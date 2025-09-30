Эксперт назвал причины, почему медведей стали чаще замечать в городах

Бурые медведи все чаще появляются в городах России — от Камчатки и Хакасии до Сочи. Жители встречают хищников прямо на улицах, и это вызывает тревогу. Но, как пояснил зоолог Михаил Кречмар, никакой аномалии здесь нет. Об этом пишет телеканал 360.ru.