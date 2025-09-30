Эксперт назвал причины, почему медведей стали чаще замечать в городах

Бурые медведи все чаще появляются в городах России — от Камчатки и Хакасии до Сочи. Жители встречают хищников прямо на улицах, и это вызывает тревогу. Но, как пояснил зоолог Михаил Кречмар, никакой аномалии здесь нет. Об этом пишет телеканал 360.ru.
— На самом деле повышенное внимание к выходам медведей на территории населенных пунктов объясняется, с моей точки зрения, только одним — изобилием у людей смартфонов и увеличивающейся способностью людей коммуницировать между собой, — отметил эксперт.
По словам Кречмара, однако рост встреч с косолапыми связан и с увеличением их численности. Кроме того, медведей привлекают плохо оборудованные свалки и стихийные помойки рядом с населенными пунктами. Там животные легко находят пищу и начинают возвращаться снова.
Зоолог подчеркнул, что важно не пытаться прогнать медведя самостоятельно. Любое агрессивное движение может спровоцировать нападение, ведь для хищника это естественная защитная реакция.