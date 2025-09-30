Снова школьный звонок и контрольная. Для витебчан золотого возраста провели «Урок жизни»

Витебские пенсионеры, ветераны, бывшие малолетние узники снова услышали школьный звонок и сели за парты. Их не только поздравили с предстоящим праздником, но и провели для них занятие, совсем как в детстве — для «мальчиков» и «девочек» устроили контрольную, предоставили возможность проявить свои таланты. Также они окунулись в приятные воспоминания. Любимый учитель и предмет, первая подростковая любовь, двойки в дневнике и шпаргалки, самые смелые поступки и мечты о будущем, счастливые моменты, когда бежишь купаться на речку в знойный летний день, — каждый «ученик» побывал в далекой стране под названием «Детство». Участники мероприятия смогли насладиться и выступлениями школьников, подготовивших творческие номера. А на память об «Уроке жизни» гости учреждения образования оставили теплые и душевные пожелания подрастающему поколению — быть смелыми, идти к своей цели, не сомневаться в своих силах и найти истинное призвание.