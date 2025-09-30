Снова школьный звонок и контрольная. Для витебчан золотого возраста провели «Урок жизни»

30 сентября, Витебск /Алеся Пушнякова — БЕЛТА/. Накануне Дня пожилых людей для витебчан золотого возраста организовали «Урок жизни», передает корреспондент БЕЛТА.
Представители старшего поколения снова окунулись в атмосферу школьных занятий — для них в СШ № 3 имени Л. Н. Белицкого провели «Урок жизни». Заместитель главы администрации Октябрьского района Витебска Татьяна Игнаткова рассказала, что мероприятие такого формата проводится впервые. Инициатором стал Территориальный центр соцобслуживания населения Октябрьского района Витебска, и районная администрация поддержала такую интересную задумку.
Витебские пенсионеры, ветераны, бывшие малолетние узники снова услышали школьный звонок и сели за парты. Их не только поздравили с предстоящим праздником, но и провели для них занятие, совсем как в детстве — для «мальчиков» и «девочек» устроили контрольную, предоставили возможность проявить свои таланты. Также они окунулись в приятные воспоминания. Любимый учитель и предмет, первая подростковая любовь, двойки в дневнике и шпаргалки, самые смелые поступки и мечты о будущем, счастливые моменты, когда бежишь купаться на речку в знойный летний день, — каждый «ученик» побывал в далекой стране под названием «Детство». Участники мероприятия смогли насладиться и выступлениями школьников, подготовивших творческие номера. А на память об «Уроке жизни» гости учреждения образования оставили теплые и душевные пожелания подрастающему поколению — быть смелыми, идти к своей цели, не сомневаться в своих силах и найти истинное призвание.
Участница «Урока жизни» Наталья Лепешкина поблагодарила за такое прекрасное мероприятие, которое всколыхнуло в сердцах пожилых витебчан волшебные воспоминания, ощущения и чувства. «Все, кто сегодня собрался здесь, наверное, не только по профессиональному признаку, но и по жизни являются учителями, потому что они свой передовой и жизненный опыт с удовольствием передают молодому поколению», — отметила она.
Татьяна Игнаткова рассказала журналистам, что в Октябрьском районе пенсионеры ведут очень активный образ жизни. Они посещают при районном ТЦСОН отделение для пожилых граждан, где занимаются в более 30 кружках — поют, танцуют, играют в театре и выступают практически на каждом мероприятии, проходящем под эгидой администрации. «Учащимся» золотого возраста вручили памятные подарки и пожелали долгих лет жизни. -0-
Фото Александра Хитрова.