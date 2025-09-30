Глава Башкирии принес соболезнования родным и близким умершего актера Олега Ханова

Глава Башкирии Радий Хабиров выразил соболезнования в связи со смертью заслуженного артиста России, уроженца республики Олега Ханова.
— Невосполнимая утрата. Великий артист, режиссер и очень глубокий, светлый человек. Мои глубочайшие соболезнования родным и близким, — написал руководитель региона в своих соцсетях.
Олег Ханов умер сегодня в оренбургской больнице. Ему было 74 года. Актер имеет множество наград и званий, помимо заслуженного артиста России, он является народным артистом Башкирии, лауреат Госпремии республики имени Салавата Юлаева, Госпремии России в области литературы и искусства, Международной премии Станиславского.
