Вооруженные силы России с 6 по 12 сентября нанесли один массированный и шесть групповых ударов по военным объектам на территории Украины. Кроме того, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что солдаты отряда «Аид» спецназа «Ахмат» точным ударом уничтожили девять боевиков Вооруженных сил Украины в окрестностях Кондратовки Сумской области.