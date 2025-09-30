Дроны армии России типа «Герань» ударили по центру Днепропетровска, где находился кол-центр украинских мошенников. Оттуда злоумышленники вымогали деньги у российских граждан. Об этом во вторник, 30 сентября, сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».
— Это первый подобный случай целенаправленного удара по такого рода цели, — говорится в публикации.
Министерство обороны России пока никак не прокомментировало эту информацию.
Вооруженные силы России с 6 по 12 сентября нанесли один массированный и шесть групповых ударов по военным объектам на территории Украины. Кроме того, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что солдаты отряда «Аид» спецназа «Ахмат» точным ударом уничтожили девять боевиков Вооруженных сил Украины в окрестностях Кондратовки Сумской области.
Глава Минобороны Андрей Белоусов заявил, что солдаты российской армии успешно наступают в зоне специальной военной операции. Так, среди прочего армия России нанесла массированный ракетный удар по порту Одессы, поразив зону разгрузки и склад с контейнерами, содержащими военное имущество.