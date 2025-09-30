Студенты из Приангарья взяли награды на Всероссийском фестивале ГТО

Студенческая команда Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) выступила в финале Всероссийского фестиваля ГТО, организованного в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». Представители региона взяли пять наград, сообщили в министерстве спорта Приангарья.
Уточним, что соревнования прошли в Ингушетии. Они собрали 350 участников из 42 регионов России. В личном зачете Валерия Бернгард стала лучшей в наклоне вперед из положения стоя. А Владиславу Пантузу не оказалось равных в прыжках в длину с места. Кроме того, Никита Кондратенко занял второе место в беге на 3 километра. А Дарья Мельничук завоевала бронзу в беге на 2 километра. Помимо этого, Дарья Левковская стала третьей в стрельбе из положения сидя. Под руководством тренера Ларисы Кузнецовой сборная ИРНИТУ заняла 16-е место в общекомандном зачете.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.