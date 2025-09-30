Студенты из Приангарья взяли награды на Всероссийском фестивале ГТО

Уточним, что соревнования прошли в Ингушетии. Они собрали 350 участников из 42 регионов России. В личном зачете Валерия Бернгард стала лучшей в наклоне вперед из положения стоя. А Владиславу Пантузу не оказалось равных в прыжках в длину с места. Кроме того, Никита Кондратенко занял второе место в беге на 3 километра. А Дарья Мельничук завоевала бронзу в беге на 2 километра. Помимо этого, Дарья Левковская стала третьей в стрельбе из положения сидя. Под руководством тренера Ларисы Кузнецовой сборная ИРНИТУ заняла 16-е место в общекомандном зачете.