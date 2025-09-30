Биофизик Григорьев: для магнитных бурь типичен «эффект последействия»

«Организм реагирует не только на начальный момент возмущения магнитного поля, — говорит от этой проблеме Олег Григорьев, — но и на его завершение — это так называемый “эффект последействия”, он вообще характерен для факторов электромагнитной природы. Поэтому проблемы со здоровьем происходят не только на начальной стадии магнитной бури, но и при завершении, и даже вполне вероятны сразу после её окончания».