Биофизик Григорьев: для магнитных бурь типичен «эффект последействия»

30 сентября зафиксирована самая сильная магнитная буря после 1 июня.

Источник: Аргументы и факты

Прямо сейчас мы переживает самый сложный период, связанный с магнитными бурями. Сегодня зафиксирована самая сильная магнитная буря после 1 июня. Прогноз на ближайшие дни очень тревожный.

Вчера aif.ru предупреждал о возможности сильных бурь сегодня, хотя официальный прогноз их не предвещал.

Официально на языке астрономов сложившаяся ситуация называется неопределенной: «Прогноз на сутки — не определён. Ситуация в данный момент не описывается моделями. Сценарных прогнозов на шторм такой категории не было», — сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

В такой обстановке aif.ru побеседовал о влиянии магнитного поля на человека с биофизиком, доктором биологических наук, председателем Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений Олегом Григорьевым.

Среди прочего он рассказал нам об «эффекте последействия», типичном для магнитных бурь, и это значит, что чувствительных людей скорее всего ждут еще неприятные ситуации в ближайшие дни, так как риск новых бурь высок.

«Организм реагирует не только на начальный момент возмущения магнитного поля, — говорит от этой проблеме Олег Григорьев, — но и на его завершение — это так называемый “эффект последействия”, он вообще характерен для факторов электромагнитной природы. Поэтому проблемы со здоровьем происходят не только на начальной стадии магнитной бури, но и при завершении, и даже вполне вероятны сразу после её окончания».

В такой ситуации особенно трудно гипертоникам, у них высока вероятность развития криза — резкого повышения артериального давления. Как этого избежать, aif.ru рассказывал ранее.