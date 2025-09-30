Юго-Камскую библиотеку в Пермском крае оформят в космическом тематике

Модельная библиотека, оформленная в космической тематике, откроется в 2026 году в поселке Юго-Камском в Пермском крае после модернизации по национальному проекту «Семья», сообщили в региональном министерстве культуры.
Практически во всех залах будут размещены изображения разумных инопланетян. Ожидается, что такое оформление создаст уникальную атмосферу, способствующую расширению кругозора и пробуждающую интерес к научной фантастике. Космические дизайнерские решения используют при работах во входной зоне, на лестничной площадке и в выставочном зале по истории и краеведению.
Кроме того, будет расширен книжный фонд библиотеки. В него поступят 1500 новых изданий. Также учреждение получит современное оборудование. Речь идет в том числе о базовом наборе по робототехнике, VR-очках, мобильном планетарии и интерактивных панелях.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.