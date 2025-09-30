Ричмонд
В Госдуме призвали разрешить стюардессам не носить каблуки

Председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев и вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков предложили на законодательном уровне запретить авиакомпаниям требовать от бортпроводниц носить туфли с каблуками в самолете. Они отметили, что из-за такой обуви заметно растет нагрузка на спину и ноги, что приводит к появлению разнообразных болезней, например варикоза.

— Из-за особенностей профессии бортпроводницы проводят на ногах от 10 до 12 часов: кроме перелета, это досмотр, уборка и подготовка самолета, — передает текст документа РИА Новости.

Представители компании «Российские железные дороги» сообщили, что пассажиры при покупке билетов на поезда дальнего следования могут проверить, разрешен ли провоз животных в вагоне, выбрать место рядом с питомцем и определить продолжительность совместной поездки.

Кроме того, в РЖД с января 2025 года обновились правила перевозки животных в поездах дальнего следования. По словам заместителя генерального директора ФПК Станислава Зотина, это касается только пассажиров, путешествующих с небольшими животными.

Авиакомпания «Аэрофлот» ранее разрешила одновременно перевозить в салоне два контейнера с домашними животными — на соседнем кресле и под сиденьем впереди стоящего кресла.