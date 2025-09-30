В Госдуме призвали разрешить стюардессам не носить каблуки

Председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев и вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков предложили на законодательном уровне запретить авиакомпаниям требовать от бортпроводниц носить туфли с каблуками в самолете. Они отметили, что из-за такой обуви заметно растет нагрузка на спину и ноги, что приводит к появлению разнообразных болезней, например варикоза.