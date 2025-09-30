Тело сбитой трактором восьмилетней девочки две недели не могут похоронить в Якутии

Восьмилетнюю девочку из села Юкагир Усть-Майского района Республики Саха, которую задавил трактор, не могут похоронить на протяжении десяти дней — родителям запретили трогать тело до проведения судмедэкспертизы, а рейс эксперта вновь перенесли из-за погодных условий. Об этом во вторник, 30 сентября, сообщили в пресс-службе авиакомпании «Якутия».
Пресс-секретарь перевозчика уточнил, что аэропорт в поселке Депутатском, куда планировал прилететь судмедэксперт, закрыт и не принимает воздушные суда.
— В прошлую пятницу, 26 сентября, рейс был перенесен из-за метеоусловий на 29 сентября. Сегодня рейс в Депутатский тоже был перенесен по метеоусловиям. Но он будет выполнен, как только аэропорт Депутатского начнет принимать самолеты, — говорится в сообщении.
Следственный комитет Якутии пока не возбудил уголовное дело по факту смерти девочки, поскольку его сотрудники не могут добраться до тела ребенка и провести вскрытие. Сначала следователи не выехали в Юкагир из-за отсутствия субсидированных авиабилетов, теперь им мешает погода. Все эти 10 дней ребенок лежит в холодильном доме, поскольку в селе отсутствует морг, передает 14.ru.
