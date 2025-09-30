Тело сбитой трактором восьмилетней девочки две недели не могут похоронить в Якутии

Следственный комитет Якутии пока не возбудил уголовное дело по факту смерти девочки, поскольку его сотрудники не могут добраться до тела ребенка и провести вскрытие. Сначала следователи не выехали в Юкагир из-за отсутствия субсидированных авиабилетов, теперь им мешает погода. Все эти 10 дней ребенок лежит в холодильном доме, поскольку в селе отсутствует морг, передает 14.ru.