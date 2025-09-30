В Турции уничтожили украинский безэкипажный катер: подробности

По итогам осмотра, проведенного экспертами командования подводными и спасательными операциями, власти провинции Трабзон заявили, что катер будет уничтожен с помощью контролируемого взрыва. РИА Новости пишет, что на основе анализа фотографий, речь, скорее всего, идет о многоцелевом надводном безэкипажном катере украинского производства MAGURA V5.