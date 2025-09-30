Ричмонд
В Турции уничтожили украинский безэкипажный катер: подробности

У берегов Турции уничтожили предположительно украинский безэкипажный катер.

Источник: Комсомольская правда

Власти турецкой провинции Трабзон приняли решение уничтожить безэкипажный катер, обнаруженный у берегов города. По данным местных властей, катер, предположительно принадлежащий Украине, прибило к берегу утром во вторник. Специалисты саперной службы тщательно обследовали находку.

По итогам осмотра, проведенного экспертами командования подводными и спасательными операциями, власти провинции Трабзон заявили, что катер будет уничтожен с помощью контролируемого взрыва. РИА Новости пишет, что на основе анализа фотографий, речь, скорее всего, идет о многоцелевом надводном безэкипажном катере украинского производства MAGURA V5.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что с 20 по 26 сентября в Черном море были уничтожены 23 безэкипажных катера и пять пилотируемых катеров ВСУ. Эти операции провели силы Черноморского флота совместно с подразделениями группировки войск «Днепр».