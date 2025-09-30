Главный раввин России Берл Лазар поздравил с днем Йом-Кипур

А что в этом всем общее и, соответственно, самое главное? Получить «хатима това», добрый приговор на начавшийся год, мы должны в йом кипур проделать реальное исправление и души, и тела. То есть — все делать ради служения Б-гу. Именно этого я вам желаю в этот святой день: почувствовать связь с нашим небесным Отцом и душой, и телом, и в делах, и в покое! И пусть эта связь останется с вами на весь год, даруя уверенность в себе, радость и счастье".