Оборонял побережье Белого моря, защищал грузы союзников, переехал из Украины в Уфу: не стало ветерана Дмитрия Петрука

После войны, с 1945 по 1951 год, Дмитрий Антонович продолжал службу в войсковой части Северного флота ВМФ СССР в Североморске в должности наводчика батареи. После демобилизации работал водителем в ветеринарной клинике и военном санатории в родном Хмельнике до выхода на пенсию.