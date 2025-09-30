Оборонял побережье Белого моря, защищал грузы союзников, переехал из Украины в Уфу: не стало ветерана Дмитрия Петрука

Вчера, 29 сентября, на 98-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Уфы Дмитрий Петрук. Об этом рассказала пресс-служба Городского Совета столицы Башкирии.
Дмитрий Антонович родился 22 декабря 1927 года в городе Хмельник Винницкой области Украинской ССР. В ноябре 1944 года его призвали в Красную армию. В годы войны принимал участие в обороне побережья Белого моря и обеспечении безопасности союзных морских караванов с грузами по ленд-лизу.
После войны, с 1945 по 1951 год, Дмитрий Антонович продолжал службу в войсковой части Северного флота ВМФ СССР в Североморске в должности наводчика батареи. После демобилизации работал водителем в ветеринарной клинике и военном санатории в родном Хмельнике до выхода на пенсию.
В 2015 году ветеран получил гражданство Российской Федерации и переехал жить к дочери в Уфу. 27 февраля 2025 года на 48-м заседании городского Совета Дмитрию Петруку было присвоено звание «Почетный гражданин города Уфы».
Городской Совет Уфы выразил глубокие соболезнования родным и близким Дмитрия Антоновича. Прощание с ветераном состоялось сегодня в муниципальном доме прощаний на Южном кладбище.
