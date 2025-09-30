Daily Mail: Британец упал с высоты три километра без парашюта и остался жив

Британец Митчелл Дикин прыгнул с парашютом в американском штате Невада и остался жив после того, как на высоте три километра у него не открылся ни основной, ни запасной парашют. Об этом во вторник, 30 сентября, сообщила газета Daily Mail.
Дикин прыгал в тандеме с инструктором Хироном Аркосом Понсе, они оба выжили. Британец получил тяжелые травмы — перелом таза, сломанные ребра, повреждение почки и перфорацию легкого. Врачи провели операцию, во время которой укрепили его таз металлическими пластинами. Сейчас парашютист идет на поправку, инструктор остается в критическом состоянии.
Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование обстоятельств происшествия. Кроме того, партнерша Дикина, Изабель, начала собирать средства на лечение и реабилитацию, ей удалось собрать более 16 тысяч фунтов стерлингов (1,8 миллиона рублей — прим. «ВМ»). По ее словам, деньги пойдут на оплату медицинских расходов, транспорт и проживание. Оставшиеся средства Дикин пообещала передать на благотворительность, передает газета.
Австралиец Брэд Гай смог выжить после падения без парашюта с высоты 4,5 километра, на тот момент ему было 22 года. Во время полета основной парашют не раскрылся, а запасной зацепился за его стропы. В результате мужчина пробыл в состоянии свободного падения 6−7 секунд.