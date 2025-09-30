Врач Покатилов назвал два скрытых признака болезни сердца

Чтобы избежать рисков образования тромбов в теплую погоду, нужно пить больше воды, проявлять активность, а при болях в ногах и отеках обращаться за помощью к медикам. Об этом напомнила кардиолог Анастасия Малай. Также важно контролировать вес и питание, не пренебрегать назначенными антикоагулянтами и избегать перегрева.