Врач Покатилов назвал два скрытых признака болезни сердца

Некоторые симптомы, например, повышенная утомляемость и затрудненное дыхание, иногда могут говорить о скрытом развитии сердечно-сосудистых нарушений. Об этом рассказал глава сосудистого центра «Лечебно-реабилитационный центр» Министерства здравохранения России Александр Покатилов.
По словам медика, нередко эти малозаметные признаки списывают на нормальные проявления возрастных изменений. Доктор предупредил, что проблемы с сердцем почти никогда не развиваются бессимптомно.
— Наиболее эффективная стратегия — профилактическое обследование еще до появления жалоб. В особенности это касается мужчин старше 45 лет и женщин в менопаузе, — передает слова Покатилова Aif.ru.
Существуют несколько неочевидных признаков опасного сгущения крови, которое может привести к тромбозу. О том, как распознать угрозу для организма, рассказал кардиолог «Скандинавского Центра Здоровья» Иван Ефремкин.
Чтобы избежать рисков образования тромбов в теплую погоду, нужно пить больше воды, проявлять активность, а при болях в ногах и отеках обращаться за помощью к медикам. Об этом напомнила кардиолог Анастасия Малай. Также важно контролировать вес и питание, не пренебрегать назначенными антикоагулянтами и избегать перегрева.