СМИ: Мать Сергея Жукова госпитализировали

Лилия Жукова, мать лидера музыкальной группы «Руки Вверх» Сергея Жукова, попала в больницу с диагнозом «вертебробазилярная недостаточность» — нарушением кровообращения в задних отделах мозга. Артист самостоятельно доставил родительницу в клинику. Об этом во вторник, 30 сентября, сообщил Telegram-канал Mash.
Сам Жуков в октябре прошлого рассказал, что у него нет пупка. Дело в том, что в 2017 году у артиста нашли пупочную грыжу, которая образовалась после удара в ходе одного из выступлений. Из-за болезни Жуков сильно похудел, а болезнь привела к некрозу тканей. Хирург Александр Умнов рассказал, что человек действительно может лишиться пупка из-за пупочной грыжи, но эта потеря никак не отразится на жизни.
Среди прочего Жуков подал иск в Верховный суд по поводу спора с первым продюсером группы «Руки вверх!» Андреем Маликовым и лейблом «Джем», который касается 13 песен, среди которых «Ну где же вы, девчонки», «Крошка моя» и «Чужие губы». Певец и «Первое музыкальное издательство» также обратились к председателям СК и Верховного суда России с просьбой помочь им в судебных разбирательствах.