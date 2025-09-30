СМИ: Мать Сергея Жукова госпитализировали

Сам Жуков в октябре прошлого рассказал, что у него нет пупка. Дело в том, что в 2017 году у артиста нашли пупочную грыжу, которая образовалась после удара в ходе одного из выступлений. Из-за болезни Жуков сильно похудел, а болезнь привела к некрозу тканей. Хирург Александр Умнов рассказал, что человек действительно может лишиться пупка из-за пупочной грыжи, но эта потеря никак не отразится на жизни.