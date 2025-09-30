Десять человек в Магаданской области заболели после общения с кошкой

Врач-инфекционист и доктор медицинских наук Владимир Неронов рассказал, что уличные животные могут переносить бешенство и лишай и человек способен легко заразиться ими даже при мимолетном контакте. По словам специалиста, бешенство является одной из самых опасных болезней, поскольку у человека ее первые симптомы появляются в тот момент, когда лечение уже не поможет.