Десять человек в Магаданской области заболели после общения с кошкой

В поселке Хасын Магаданской области более 10 человек заболели после контактов с кошкой. Пострадавшие сейчас лечатся у дерматологов, некоторых из них госпитализировали в круглосуточный стационар. Об этом во вторник, 30 сентября, сообщил глава регионального Министерства здравоохранения Александр Витько.
— Призываю всех вспомнить полезную привычку ковидных времен — чаще мыть руки, напоминать об этом детям. И, конечно, не забываем о необходимости вакцинации от гриппа. Всех, кто еще не успел получить прививку, приглашаю сделать это в ближайшее время, — подчеркнул глава ведомства.
Он добавил, что энтеровирусные инфекции распространились в Омсукчане и Мяуджу — там местные жители заболели из-за присутствия инфекции в детских коллективах и семьях, об этом Витько написал в своем Telegram-канале.
Врач-инфекционист и доктор медицинских наук Владимир Неронов рассказал, что уличные животные могут переносить бешенство и лишай и человек способен легко заразиться ими даже при мимолетном контакте. По словам специалиста, бешенство является одной из самых опасных болезней, поскольку у человека ее первые симптомы появляются в тот момент, когда лечение уже не поможет.