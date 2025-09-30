Мать Сергея Жукова экстренно госпитализирована

Ранее сообщалось, что на 86-м году жизни скончалась Людмила Леонидовна Агутина, мать известного певца. Причиной смерти стали многочисленные заболевания, основным из которых была болезнь Паркинсона. Людмила Агутина всю жизнь посвятила педагогической деятельности, работая учителем начальных классов в одной из московских школ.