Ушел из жизни Геннадий Нилов: как сложились судьбы других звезд фильма «Три плюс два»

Во время работы на «Рожденной революцией» Жариков стал встречаться с актрисой Натальей Гвоздиковой, исполнившей в фильме роль Маши. Позже они поженились, и у них родился сын Федор. Спустя много лет выяснилось, что у Жарикова была вторая семья — он встречался с журналисткой Татьяной Секридовой, которая родила от него двоих детей. Тем не менее официальная жена простила мужа и оставалась с ним до самой смерти. В 2012 году актер умер в возрасте 70 лет от онкологии.