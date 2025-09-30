Ушел из жизни Геннадий Нилов: как сложились судьбы других звезд фильма «Три плюс два»

29 сентября 2025 года скончался актер Геннадий Нилов. Многим он известен по роли «Сундука» в фильме «Три плюс два». Как сложились судьбы других артистов, снявшихся в известной советской комедии, — в материале «Вечерней Москвы».
Геннадий Нилов (Степан).
Геннадий Нилов до «Три плюс два» успел сыграть в нескольких фильмах, в одном из которых исполнил главную роль («Человек с будущим»). После выхода «Три плюс два» актер снимался во множестве других картин, но закрепить успех и стать «суперзвездой» так и не смог. В 1993 году на «Ленфильме» произошло сокращение штата, под которое попал и Нилов.
После этого он ушел из кино и стал жить вместе с семьей в доме у Ладожского озера. На пенсии он увлекся рыбалкой и сбором грибов, а его сын Алексей пошел по стопам отца и также стал актером. Геннадий Нилов ушел из жизни, не дожив всего лишь два дня до своего 89-летия.
Андрей Миронов (Роман).
Андрей Миронов, родившийся в семье артистов, к моменту начала съемок ленты только окончил Щукинское театральное училище и успел сняться лишь в трех фильмах. После выхода «Три плюс два» карьера Миронова пошла в гору.
В его фильмографии такие культовые картины, как «Берегись автомобиля», «Бриллиантовая рука», «Невероятные приключения итальянцев в России», «12 стульев», «Трое в лодке, не считая собаки», «Человек с бульвара капуцинов» и многие другие.
В 1971 году он женился на актрисе Екатерине Градовой. В 1973 году у них родилась дочь Мария, которая также стала актрисой. Однако брак распался через пять лет. В 1977 году Миронов женился на другой актрисе — Ларисе Голубкиной.
Он мог и дальше сниматься в кино, если бы не внезапная смерть в 1987 году. Во время спектакля в Риге 46-летний актер потерял сознание, а спустя два дня скончался от разрыва аневризмы сосуда.
Евгений Жариков (Вадим).
Во время съемок «Три плюс два» Евгений Жариков был студентом ВГИКа, однако после выхода картины он не сразу стал таким же известным, как Миронов. Окончив вуз в 1964 году, актер предпочел уехать в ГДР. Когда он вернулся в СССР, то начал строить свою карьеру практически с нуля. Свою самую известную роль — милиционера Николая Кондратьева — он сыграл в сериале «Рожденная революцией» 1970-х годов. Всего в фильмографии актера около 70 картин.
Кстати, в 1963 году, еще во время съемок «Три плюс два», Жариков женился на тренере по фигурному катанию Валентине Зотовой. Их брак продлился 12 лет.
Во время работы на «Рожденной революцией» Жариков стал встречаться с актрисой Натальей Гвоздиковой, исполнившей в фильме роль Маши. Позже они поженились, и у них родился сын Федор. Спустя много лет выяснилось, что у Жарикова была вторая семья — он встречался с журналисткой Татьяной Секридовой, которая родила от него двоих детей. Тем не менее официальная жена простила мужа и оставалась с ним до самой смерти. В 2012 году актер умер в возрасте 70 лет от онкологии.
Наталья Фатеева (Зоя).
Наталья Фатеева продолжила сниматься в кино после успеха в «Три плюс два», однако большинство ее ролей были второстепенными. Среди лент с участием актрисы можно выделить «Джентльмены удачи», «Москва — Кассиопея», «Отроки во Вселенной» и «Место встречи изменить нельзя».
В 1965 году она в третий раз вышла замуж — за космонавта Бориса Егорова, в браке с которым родила дочь. Также у нее был сын от первого брака. Но Егоров развелся в с Фатеевой после того, как закрутил роман с Натальей Кустинской, исполнившей роль второй подруги в «Три плюс два».
С детьми и внуками у Фатеевой сложились сложные отношения: артистка не скрывала, что материнство не приносило ей радости, а, наоборот, мешало строить карьеру. Сейчас актрисе 90 лет, она живет в одиночестве, не общается с журналистами и не снимается в кино.
Наталья Кустинская (Наталья).
У Натальи Кустинской из «звездной пятерки» героев сложилась самая трагичная судьба. Актриса после выхода «Три плюс два» стала очень популярной, у нее было множество поклонников. Однако роли ей давали не слишком заметные. Исключениями стали картины «Иван Васильевич меняет профессию» и «Вечный зов».
Актриса шесть раз была замужем. С режиссером Юрием Чулюкиным она развелась в 1966 году. Вторым мужем стал переводчик Олег Волков, в браке у них родился сын Дмитрий. Третьим супругом был тот самый космонавт Егоров, которого Кустинская увела у Фатееввой. Они прожили вместе 20 лет.
В 1989 году актриса при падении повредила мозг, из-за чего была вынуждена уйти из профессии. Когда она лежала в больнице, Егоров завел себе любовницу, поэтому супруги развелись.
Четвертым мужем актрисы стал экономист Геннадий Хромушин. Они прожили вместе 12 лет, однако в 2002 в году он скончался из-за неудачной операции. В том же году Кустинская потеряла семимесячного внука, который умер от гидроцефалии. А еще через несколько месяцев скончался ее единственный сын Дмитрий, страдавший от наркозависимости.
После этого Кустинская изменилась до неузнаваемости: у нее начались проблемы с алкоголем, появились болезни суставов, лишний вес и сахарный диабет.
В 2004 году актриса вновь вышла замуж, но спустя пять лет ее супруг скончался от рака. Шестым мужем актрисы стал ее поклонник по имени Стас Ванин, который оказался аферистом, желавшим решить свои проблемы за счет брака с Кустинской.
В 2010 году артистка получила травму позвоночника, ее ноги атрофировались. В феврале 2012 года Кустинская упала с кровати, из-за чего ноги актрисы несколько часов находились на раскаленной батарее. Получив страшные ожоги, она стала полностью лежачей. В декабре 2012 года в возрасте 74 лет Наталья Кустинская скончалась от пневмонии.
